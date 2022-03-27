ما هي أفضل طريقة للتخلص من الإجهاد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت الطبيبة الروسية ناديجدا كابينسكاياـ أخصائية الأمراض الباطنية، أفضل طريقة لتخفيف أعراض الإجهاد والتخلص منه.



وتشير الطبيبة، إلى أنه من الضروري أن تكون هذه العملية فورية. ولكن استخدام بعض الأدوية المستخدمة في هذا المجال لها آثار جانبية لذلك يجب استخدامها تحت إشراف الطبيب.

وتضيف محذرة، مثلا دواء كورفالول Corvalolيسبب الإدمان، حتى أن المريض بعد استبدال هذا الدواء يستمر في تعاطيه. وقد يسبب التخلي عن تناول هذا الدواء، الدوار والقلق والتقيؤ واضطراب النوم وأحيانا حتى الإسهال والتشنجات العضلية. وأما مشروب ناردين المخزني النباتي (Valeriana officinalis)، عند تناوله بصورة خاطئة فيسبب الأرق ونوبات الهلع. ويسبب استخدامه فترة طويلة ضعف حركة الأمعاء والإمساك.

وتشير الدكتورة، إلى أنه لا يمكن إنكار فوائد شاي الأعشاب. ولكن يجب تناولها وفق وصفة الطبيب. لأن لجميع النباتات الطبية موانع استخدام. فمثلا الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم عدم تناول الجنسنغ والفاوانيا، وجذور بعض النباتات الطبية. وتمنع النساء الحوامل. في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل من تناول الزعتر ونبات المردقوش لآنها تزيد من الانقباضات الاإرادية لعضلة الرحم. كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية شرب شاي الأعشاب بحذر.

وتضيف، ولكن شاي ثمر الورد وشاي أوراق العليق الأحمر لا تلحق أي ضرر بالجسم. ومع ذلك يفضل تناول الثمار والأوراق التي تباع في الصيدليات بموجب الوصفة الطبية.