دراسة توضح رابطا بين قيلولة النهار والخرف

من أكثر الأشياء المريحة التي يمكنك فعلها في فترة ما بعد الظهيرة المريحة أن تحتضن الأريكة مع بطانية كبيرة دافئة وأخذ قيلولة.



ويُدرج العديد من كبار السن القيلولة كجزء من نظامهم الصحي اليومي الشامل، خاصةً إذا كانوا لا ينامون جيداً ليلاً.

وفقاً لدراسة جديدة نُشرت في دورية Alzheimer's & Dementia، فإن القيلولة أثناء النهار والخرف مرتبطان بشكل وثيق أكثر مما اعتقد الباحثون.

كشفت الدراسة أن الاستمتاع بتقاليد ثابتة تتمثل في القيلولة أثناء النهار لفترات طويلة من الوقت قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف، حسب موقع "Eat This, Not That" الأمريكي.

وجد البحث، الذي قادته جامعة كاليفورنيا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية وكلية الطب بجامعة هارفارد مع مستشفى بريجهام أند وومن Brigham and Women's Hospital، أن الخرف قد يؤثر على أجزاء من الدماغ عن طريق الخلايا العصبية التي تحفز اليقظة.

وتابع المشروع 1401 شخصاً من كبار السن ممن تتراوح أعمارهم بين 74 و88 عاماً، والذين تمت دراستهم لمدة 14 عاماً بواسطة مشروع مشروع ذروة الذاكرة والشيخوخة Rush Memory and Aging Projectفي مركز Rush Alzheimer's Disease Center في مدينة شيكاجو الأمريكية.

ارتدى المشاركون جهازاً يسجل نشاطهم، وكل وقت غير نشط تم تتبعه بين الساعة 9 صباحاً و7 مساءً، كان يعتبر غفوة.

كما ارتدوا الأداة الشبيهة بالساعة لمدة أسبوعين.

وسنوياً، كان يخضع كل فرد لسلسلة من الاختبارات النفسية العصبية لفحص قدراته الإدراكية.

في بداية البحث، 75.7٪ من الذين خضعوا للدراسة لم يكن لديهم تدهور إدراكي، 19.5٪ منهم لديهم تدهور إدراكي خفيف، 4.1٪ لديهم تشخيص مرض الزهايمر.

وكشف البحث أن الذين يأخذون قيلولة أكثر من ساعة واحدة يومياً، لديهم احتمالية متزايدة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 40٪ مقارنة بالذين يأخذون قيلولة أقل من ساعة واحدة كل يوم أو لا يأخذون قيلولة على الإطلاق.

وخلال الـ 14 عاماً، وجد الباحثون أنه بالنسبة للبالغين الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف، زادت قيلولة النهار بمقدار 24 دقيقة يومياً.

وبالنسبة للبالغين الذين لا يعانون من ضعف في الإدراك، زادت القيلولة اليومية لديهم بحوالي 11 دقيقة كل عام.

وأوضح الدكتور يو لينج، المؤلف الرئيسي المشارك والأستاذ المساعد للطب النفسي في جامعة كاليفورنيا، في بيان: "وجدنا أن العلاقة بين القيلولة المفرطة في النهار والخرف بقيت بعد ضبط كمية ونوعية النوم ليلاً".

وهذا لا يعني التوقف عن أخذ القيلولة اليومية وخاصة كبار السن، ولكن يحب فقط التحكم في مقدار الوقت الذي تغفو فيه أثناء النهار