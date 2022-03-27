تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد 27-3-2022، بعد أن انخفض بمقدار 9 قروش أمس.



وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.24 جنيها للشراء و 18.38 جنيها للبيع، وفقا لوسائل إعلام مصرية

وسجل أدني سعر لـ الدولار نحو 18.25 جنيها للشراء و 18.35 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، الكويت الوطني، المشرق، ميد بنك، بلوم"

وسجل سعر الدولا نحو 18.26 جنيها للشراء و 18.36 جنيها للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB،الإمارات دبي الوطني، قناة السويس،العقاري المصري العربي".

وبلغ سعر الدولار نحو 18.27 جنيها للشراء و 18.37 جنيها للبيع في بنوك " سايب، الأهلي المتحد،البركة".

وسجل سعر الدولار في نحو 18.28 جنيه للشراء و 18.38 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، مصر، الأهلي".

أعلي سعر لـ الدولار

وبلغ أعلي سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 18.32 جنيها للشراء و 18.42 جنيه للبيع.