شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: القيلولة المفرطة تنبئ بالزهايمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشف باحثون في مستشفى جامعة هارفارد الأمريكية وجود علاقة بين قيلولة النهار وخرف الزهايمر، أشبه بالحلقة المفرغة.



وتوصل الباحثون في دراستهم الحديثة إلى أن القيلولة المفرطة أثناء النهار تنبأت بزيادة خطر الإصابة بخرف الزهايمر في المستقبل، كما أدى تشخيص خرف الزهايمر إلى تسريع زيادة القيلولة أثناء النهار في الشيخوخة. ووفقاً لموقع «ذا ميركوري نيوز»، كانت هناك نتائج متضاربة حول تأثيرات القيلولة أثناء النهار على الإدراك لدى كبار السن، وقد أظهرت بعض الدراسات أن القيلولة أثناء النهار لها فوائد على الأداء الإدراكي، بينما سلطت دراسات أخرى الضوء على نتائجها السلبية على الأداء المعرفي.