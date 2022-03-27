الكونسيلر الأبيض.. أحدث صيحة لإخفاء الهالات السوداء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة “Elle” أن الكونسيلر الأبيض يمثل أحدث صيحات عالم التجميل حالياً، مشيرة إلى أنه يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الهالات السوداء وإخفاء عيوب البشرة.



وعن كيفية الاستخدام، أوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي أولاً تطبيق كريم عناية نهاري، ثم وضع الكونسيلر على مواضع الهالات السوداء تحت العينين وتوزيعه بواسطة فرشاة أو إسفنجة مكياج.

وفي الخطوة التالية يتم وضع طبقة من كريم الأساس على طبقة الكونسيلر الأبيض مع مراعاة توزيعها جيداً، حينئذ ستختفي الهالات السوداء. ولتعزيز هذا التأثير ينبغي تطبيق القليل من أحمر الخدود على عظام الخدود.