هل تنظير القولون يحميك من المرض الخبيث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أوضح الطبيب الألماني أكسيل دورمان أن سرطان القولون يعتبر من أكثر أمراض السرطان شيوعاً، وأكد على أنه يمكن اكتشاف الأورام السرطانية بشكل مبكر عن طريق تنظير القولون.



ونصح رئيس مركز سرطان القولون في مستشفى سانت كليمنز بمدينة أوبرهاوزن الألمانية باتخاذ الاحتياطات الضرورية للكشف المبكر عن المرض.

وأضاف أكسيل دورمان قائلاً: "يمكن إجراء تنظير القولون بدون ألم تقريباً، ويتعرف الطبيب من خلال على طبيعة المرض بوضوح"، وإذا لم تظهر أية أورام من خلال الفحص، فلن يكون هناك قلق من أي مفاجآت سيئة خلال السنوات التالية.

وأكد الطبيب الألماني على أن سرطان القولون يتطور ببطء شديد، كما يمكن إزالة الأورام الحميدة، التي قد تتحول إلى سرطان خبيث، في سياق عملية تنظير القولون.

ويعتبر تنظير القولون من الإجراءات المهمة للغاية عندما تكون هناك مشكلة في الأمعاء، وخاصة مع وجود دم في البراز أو الشعور بألم شديد في منطقة أسفل البطن أو فقدان الوزن بدرجة كبيرة.

ونصح بضرورة أخذ أي شكوى في الأمعاء على محمل الجد، لأنه كلما تم التعرف على سرطان القولون بشكل مبكر، كانت فرص الشفاء أفضل.