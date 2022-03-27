دراسة: ممارسة الرياضة لأكثر من 13 دقيقة مضيعة للوقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت دراسة أجرتها مجلة MSSE، المعنية بدراسات الطب والعلوم في الرياضة والتمارين بأن ممارسة التدريبات بهدف رفع اللياقة البدنية يفضل ألا يزيد عن 13 دقيقة.



وقد تم إجراء الدراسة على مجموعة من الأشخاص تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات يمارسون نفس التدريبات السبعة، والتي تتكوّن من تمارين مختلفة لتقوية العضلات، وكانت خطة التدريب تتضمن أن يتم إجراء التمارين ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ثمانية أسابيع.

وقامت مجموعة واحدة بأداء التمارين لمرة واحدة، أما المجموعة الثانية فكررته 3 مرات، في حين كررته المجموعة الثالثة 5 مرات، وبالتالي تنوعت مدة التدريبات بين 13 و40 و70 دقيقة.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المجموعة الأولى، التي كانت تستمر لمدة 13 دقيقة فقط، قد تساوت في الاستفادة من رفع اللياقة البدنية مع المجموعتين الثانية والثالثة، اللتان مارستا التمارين لمدة 40 و70 دقيقة، غير أن الفارق الوحيد للمجموعات طويلة المدة ظهر في زيادة الكتلة العضلية، ولكن تطور اللياقة البدنية والقدرة على التحمل كانت واحدة في المجموعات الثلاثة.