كل ما تريد معرفته حول سرطان القولون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سرطان القولون يعتبر من أكثر أمراض السرطان شيوعا، ويمكن اكتشاف الأورام السرطانية بشكل مبكر عن طريق تنظير القولون.



ونصح رئيس مركز سرطان القولون في مستشفى سانت كليمنز بمدينة أوبرهاوزن الألمانية الطبيب أكسيل دورمان، باتخاذ الاحتياطات الضرورية للكشف المبكر عن المرض.

وقال: "يمكن إجراء تنظير القولون بدون ألم تقريبا، ويتعرف الطبيب من خلاله على طبيعة المرض بوضوح"، وإذا لم تظهر أي أورام من خلال الفحص، فلن يكون هناك قلق من أي مفاجآت سيئة خلال السنوات التالية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأكد الطبيب الألماني أن سرطان القولون يتطور ببطء شديد، كما يمكن إزالة الأورام الحميدة، التي قد تتحول إلى سرطان خبيث، في سياق عملية تنظير القولون.

ويعتبر تنظير القولون من الإجراءات المهمة للغاية عندما تكون هناك مشكلة في الأمعاء، وخاصة مع وجود دم في البراز أو الشعور بألم شديد في منطقة أسفل البطن أو فقدان الوزن بدرجة كبيرة.

ونصح الطبيب الألماني بضرورة أخذ أي شكوى في الأمعاء على محمل الجد، لأنه كلما تم التعرف على سرطان القولون بشكل مبكر، كانت فرص الشفاء أفضل.