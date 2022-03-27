تطبيق "إنستغرام" يوفر حرّية أكبر للمستخدمين في التحكم بالمنشورات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" عن إدخال تعديلات جديدة على التطبيق ستسهل على المستخدمين التحكم بالمنشورات التي تظهر في صفحاتهم.



وقال القائمون على التطبيق إنهم أعادوا إلى تطبيقهم خيار "الخلاصة الزمنية" والذي يمكن من خلاله التحكم بآلية عرض المنشورات التي تظهر في صفحات المستخدمين بترتيب زمني عكسي بدلا أن يتم ترتيبها وفق الخوارزميات الرقمية التابعة لـ "إنستغرام".

وبات بإمكان المستخدمين اختيار طريقتين لعرض المنشورات في صفحاتهم، الطريقة الأولى هي طريقة "المنشورات المفضلة" ومن خلالها تظهر للمستخدم منشورات الصفحات التي يتابعها المستخدم بشكل نشط، ومعها يمكن للمستخدم تحديد نحو 50 صفحة يتابعهم لتظهر له منشوراتها، أما الطريقة الثانية فتظهر للمستخدم منشورات الأشخاص الذين يتابعهم بشكل فعال عبر "إنستغرام".

وكانت شركة Meta المسؤولة عن تطبيق "إنستغرام" قد أشارت مؤخرا إلى أن التطبيق سيحصل على أدوات جديدة أيضا ستساعد الآباء على التحكم بخصوصية حسابات أبنائهم، وتمكنهم من معرفة الوقت الذي يقضيه أولادهم على التطبيق يوميا.