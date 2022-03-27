“الأرصاد” ينبه أهالي هذه المناطق إلى رياح وأتربة مثارة حتى الـ 6 مساءً

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله – تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، على عدد من مناطق المملكة وهي: 1 – منطقة الباحة، وتشمل ” العقيق “. 2 – منطقة عسير، ونشمل “بيشة وتثليث وطريب”. 3 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والشيبة والعديد وبقيق وعردة”. 4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف والخرمة والمويه وتربة ورنية”. 5 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل ” بدر وينبع والحناكية والمهد ووادي الفرع”. 6 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وثار حبونا والخرخير وخباش وشرورة”. 7 – منطقة الرياض، وتشمل ” ثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات و الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدرعية والدلم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر”. وأوضح المركز أن الحالة المتوقعة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء. كما توقع المركز أن يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية مع انخفاض في درجات الحرارة، كما تكون سماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء ومناطق المملكة.

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