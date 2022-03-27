شكرا لقرائتكم خبر عن “المسند” يتوقع: لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة حتى مطلع رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف خبير الطقس د. عبد الله المسند، أنه حتى مطلع شهر رمضان لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يعني بكلمة معتبرة حالة مطرية غزيرة، وواسعة مكانيًا، وممتدة زمانيُا، مؤكدًا أن معظم المناطق في المملكة عدا الربع الجنوبي الغربي منها، تسجل درجات حرارة أقل من المعدل السنوي لمثل هذا اليوم من السنة، بسبب تربع كتلة هوائية باردة نسبياً منذ عدة أيام، وتبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي يوماً بعد يوم حتى مطلع رمضان.

وأضاف أن مرتفعًا جويًا يتمركز فوق البلاد بسبب تربع كتلة باردة نسبيًا فوق الأجواء، لذا فالرياح تدور مع اتجاه عقارب الساعة، وتكون نشطة وشمالية شرقية وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من الشرقية والرياض، وتكون غربية على النطاق الغربي المملكة.

وأكد أن الأحد هو الرابع والعشرين من شعبان، والسابع والعشرين من مارس والسابع من نوء سعد الأخبية، والثامن من فصل الربيع والسابع من الحميمين، مشيرًا إلى أن بعض الناس يستعجل في إدخال ملابس الشتاء في المخازن، ظنًا منه أن موجات البرد قد انتهت؛ والأفضل أن ينتظر حتى بداية أبريل على الأقل، فقد يتفاجأ بموجة برد عابرة.