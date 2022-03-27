دراسة تكشف.. هل مشاكل الذاكرة شائعة بين مصابي فيروس كورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن ثلاثة ارباع المصابين بأعراض طويلة المدى لفيروس كورونا قد أبلغوا عن صعوبات في التركيز والتذكّر. وحذّرت الدراسة من إهمال الأطباء والسلطات الصحية هذه الشكاوى خاصة بعد نجاح اللقاحات في خفض الوفيات والحاجة إلى رعاية طبية داخل مستشفيات.



وأجريت الدراسة في جامعتي كامبريدج وإكستر ببريطانيا، ورصدت معدلات مثيرة لأعراض كورونا طويلة المدى المتعلقة بالدماغ، أهمها:

أبلغ المشاركون في الدراسة الذين عانوا من فترة طويلة من الأعراض عن مشاكل حالية:

• 78 بالمائة أفادوا بصعوبة التركيز.

• 69 بالمائة أفادوا بضباب في الدماغ.

• 67.5 بالمائة أفادوا بالنسيان.

• أبلغ 59.5 بالمائة عن صعوبة تذكر الكلمة المرغوبة.

• أفاد 43.7 بالمائة بأنهم كتبوا أو نطقوا بكلمة غير مقصودة.

وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي" وجدت الدراسة أن المشاكل المعرفية كانت أكثر احتمالية عندما عانى الأشخاص من أعراض عصبية أو نفسية، وإرهاق، خلال المرحلة الحادة من المرض، وعندما يشمل المرض المستمر لفترة طويلة أعراضاً عصبية، ومعدية معوية، وأعراضاً قلبية رئوية.

ويُقدر أن 10 بالمائة من المصابين بكوفيد-19 يعانون منه لفترة طويلة بعد ذلك، على الرغم من أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى.

وليس معروفاً ما إذا كانت هذه المخاطر التي تتعرّض لها قدرات الدماغ تقل عند الإصابة بعد التطعيم ضد فيروس كورونا أو أنها تتساوى بين من تلقوا التطعيم ومن لم يتلقوه.