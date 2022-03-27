هكذا يمكن تقليل الالتهابات في الجسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ترتبط زيادة الالتهابات في الجسم بمخاطر عديدة، منها ما يتعلق بالقلب والشرايين، والبنكرياس، والقولون، والمفاصل، والرئة، وغير ذلك من أعضاء الجسم. وتلعب التعديلات الغذائية دوراً هاماً في تقليل الالتهابات.



أفضل الأطعمة لعلاج الالتهاب:

الأسماك الدهنية، مثل: السلمون والماكريل والتونة والسردين.

الخضروات الورقية الداكنة، مثل السبانخ والملوخية والبروكلي.

الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والأرز البني والبرغل.

التوت بألوانه المختلفة، والفراولة (الفريز).

زيت الزيتون

المكسرات

الأفوكادو

التوابل، مثل الزنجبيل، والكركم، والثوم.

الأطعمة الالتهابية

الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعجنات.

الأطعمة المقلية مثل البطاطس

المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا.

اللحوم الحمراء والمعالجة، مثل السجق، واللانشون، والبسطرمة، والهوت دوغ.