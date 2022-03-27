دراسة: تضاعف حالات التدهور المعرفي في بريطانيا بين كبار السن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت نتائج دراسة حديثة إن هناك زيادة في حالات التدهور المعرفي لدى كبار السن في بريطانيا تفوق الضعف خلال السنوات الـ 10 الأخيرة. وإن هناك احتمالية كبيرة لتطوّر هذه الحالات لتصبح إصابة بالخرف، وليس مجرّد مخاوف بشأن الذاكرة ووظائف المخ.



واستندت الدراسة إلى بيانات 1.3 مليون شخص أعمارهم بين الـ 65 والـ 99، تم تسجيلها بين عامي 2009 و2018، وركّز البحث على 56 ألف شخص منهم تحدّثوا مع طبيبهم العام عن مخاوف تتعلّق بالذاكرة، وتطوّرت المخاوف لدى 14869 شخصاً منهم لتصبح تدهوراً معرفياً.

وبحسب مجلة كلينيكال إبديمولوجي التي نشرت الدراسة، أظهرت النتائج "أنه في حين أن معدلات القلق بشأن الذاكرة ظلت مستقرة، فإن حدوث التدهور المعرفي، وهو خطوة تتجاوز القلق المتعلق بالذاكرة، قد زاد بأكثر من الضعف بين عامي 2009 و2018".

كما تبيّن أيضاً أنه في غضون ثلاث سنوات من متابعة شخص ما من التاريخ الذي أبلغ فيه الطبيب عن مخاوف تتعلق بالذاكرة، فإن 46٪ من الأشخاص سيصابون بتدهور معرفي. وبالنسبة لمن كانوا يعانون من التدهور المعرفي، فإن 52٪ منهم سيصابون بالخرف!

وأجريت الدراسة في "إنستيتوت أوف إبديمولوجي أند هيلث كير"، وقال بريندان هالام المشرف على البحث "مخاوف الذاكرة والتدهور المعرفي ليست فقط أعراضاً مميزة للخرف، إنها أداة تنبؤ أيضاً بخطر كبير للإصابة بالخرف. ومن المهم أن يرصد الأطباء الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الذاكرة في أقرب وقت ممكن لتقديم توصيات لتحسين الذاكرة والسماح بتشخيص الخرف في الوقت المناسب ".