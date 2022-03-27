هواتف جديدة بخلفية تغير لونها.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وجدت Infinix وهي شركة تصنيع للهواتف الذكية ومقرها هونغ كونغ، طريقة للهواتف ذات الظهر الجلدي لتغيير ألوانها عند تعرضها لأشعة الشمس.



الابتكار الجديد عبارة عن ظهر جلدي صناعي يغير لونه عند تعرضه لضوء الأشعة فوق البنفسجية تمامًا مثل Vivo V23 و Realme 9 Pro وعندما يُعاد الجلد إلى الداخل، يعود إلى لونه الأصلي.

وأوضحت الشركة أن جلود Future Light-Painting Leatherالجلدية بها بوليمرات ضوئية مدمجة بالداخل، وعندما يتعرض الجلد لضوء الأشعة فوق البنفسجية، يتغير التركيب الجزيئي ويسبب تغيراً في اللون.

وتوضح Infinix كذلك أن هذه "تقنية تغيير لون سلبي" ولا تستخدم طاقة إضافية من الهاتف. ووفقاً للشركة، سيتمكن المستخدمون من إنشاء أنماط مختلفة على ظهور هواتفهم، وبالتالي منح المستخدمين إمكانيات لا حصر لها لتخصيص أجهزتهم.

وقالت الشركة إن Future Light-Painting Leather ستتوفر في هواتف Infinix المستقبلية، لكنها لم تحدد متى نتوقع أن تصدر الشركة هذه الهواتف، بحسب موقع فون أرينا.