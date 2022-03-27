شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توضح سبب لجوء روسيا للقصف العنيف بالصواريخ في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الدفاع البريطانية، سبب لجوء روسيا للقصف العنيف بالصواريخ ضد المدن الأوكرانية، مؤكدة أن موسكو تقصف أوكرانيا لتجنب تعرض مقاتلاتها للمضادات الأوكرانية.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، وفقا لـ”العربية”، أن القوات الروسية الخليج 365 قصف أهداف في أوكرانيا من بينها مناطق مدنية.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية، أن القوات الروسية تحجم عن الانخراط في عمليات برية واسعة النطاق بالمناطق الحضرية، وتفضل الاعتماد على ما وصفته بالاستخدام العشوائي للقصف الجوي والمدفعي في مسعى “لتحطيم معنويات” القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “إنترفاكس” للأنباء، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن 1351 جنديا روسيا قتلوا و3825 أصيبوا بجروح. وتقول أوكرانيا إن عدد القتلى من الجنود الروس يبلغ 15 ألفاً وربما يزيد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية التزامها بمعايير القانون الإنساني الدولي في معاملة الأسرى الأوكرانيين، وأنها تتيح لهم الاتصال بذويهم وتقدم لهم الرعاية الصحية وثلاث وجبات غذائية يوميا.