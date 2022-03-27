شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد.. موجة غبار كثيف تحجب الرؤية على منطقة نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقة نجران، تستمر لعدة ساعات بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، استمرار تأثير العوالق الترابية والتي تسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتحديدًا على كل من بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على منطقة نجران، حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد.