شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد يثلج الصدور.. امتلاء جامع الملك خالد في «اليوم العلمي» أثناء محاضرة للشيخ الخثلان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
في مشهد يثلج الصدور، وثق مقطع فيديو امتلاء جامع الملك خالد بأم الحمام في اليوم العلمي، أثناء محاضرة للشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وألقى الشيخ الدكتور سعد الخثلان، في اليوم العلمي يوم أمس السبت 23 شعبان 1443هـ، بجامع الملك خالد، محاضرة من باب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب.
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