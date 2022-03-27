عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توكتوك مصري بجوار برج إيفل بفرنسا.. ما الحقيقة

الأحد 27 مارس 2022

الخليج 365

انتشرت صورة لشاب مصري واقفا أمام برج إيفل بجانب "توكتوك"، وأثارت جدلا واسعا في مصر، حيث اعتبرها البعض "فوتشوب".



وكشف الشاب المصري أحمد مسعود صاحب صورة الـ"توكتوك أمام برج إيفل" حقيقة هذه الصورة، قائلا في تصريحات صحفية، إنه وبحكم عمله كمدير مشتريات لإحدى شركات الورق سافر للعديد من دول العالم منها فرنسا وإيطاليا والصين وغيرها من الدول، وأنه في كل سفرياته يسعى لالتقاط الصور مع المعالم الهامة والمميزة لكل بلد لتكون تذكارا تاريخيا له.

وأضاف أنه خلال زيارته إلى برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، لفت نظره وجود "توكتوك" والأغرب أنه كان مزينا بالعلم المصري، فتمهل في التقاط صورة مع البرج، ليذهب لصاحب التوكتوك، الذي أكد أنه شاب مصري أيضا يعمل بكل جد واجتهاد في خدمة توصيل السياح والزوار بمدينة الأناقة والجمال.

وأشار مسعود إلى أن "التوكتوك" موجود بالفعل في باريس وفي كل عواصم الدول التي زارها، ولكن يتم العمل من خلالها بتصاريح خاصة وخطوط سير معينة وأوقات محددة، وهو ما ينطبق أيضا على الباعة الموجودين في هذه المناطق التي تعمل تحت إشراف من الحكومات، خاصة أن منتجاتهم تكون بمثابة تنشيط السياحة لبلدهم، وليس بالمعنى المفهوم للباعة الجوالين.

واعتبر مسعود أنه "على المصريين أن يمثلوا صورة بلادهم في الخارج ويبرزوا معالمها السياحية والثقافية لتعود بالخير على بلادهم".