شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خطوات تفعيل ميزة التحقق من الأمان في متصفح كروم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الخبير التقني سالم الحربي على أهمية تفعيل ميزة التحقق من الأمان في متصفح كروم.

وأوضح الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن تفعيل هذه الميزة، يحمي بيانات المستخدم في المتصفح، من الأدوات الضارة وكلمات المرور الضعيفة المسربة.

وأضاف الحربي، أنه يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الخطوات التالية:

– الدخول الإعدادات

– الضغط على الأمان والخصوصية

– الضغط على التحقق من الأمان والخصوصية