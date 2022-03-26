شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الداخلية تضبط مقيمًا نشر فيديو يُمجّد الاعتداءات الإرهابية في أرامكو وتحدد جنسيته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة، من تحديد هوية شخص نشر فيديو وثقه لحرائق في منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو وهو يمدح هذا الاعتداء الإرهابي. وظهر في الفيديو دخان يتصاعد من محطة توزيع للمنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة، ويمجدها هذا الشخص بعبارات تشيد بهذا الهجوم الإرهابي. وأوضح المتحدث باسم شرطة مكة أن ناشر الفيديو مقيم من الجنسية اليمنية تم القبض عليه واتخذت الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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