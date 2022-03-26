شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب رمضان.. نصائح مهمة لشراء ذبيحة سليمة وخالية من الأمراض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه مربي للمواشي، مجموعة من النصائح المهمة عند شراء الذبائح لتكون سليمة وخالية من الأمراض، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وقال وفقا لـ”الإخبارية”، إن أغلب الذبائح تتعرض لأدوية ومضادات حيوية تتفاعل مع الطبخ وتسبب الأمراض ويجب التأكد من الذبيحة قبل طلبها.
وأضاف أنه يجب التأكد من الذبيحة قبل طلبها من التطبيقات الخاصة، من خلال البحث عن تطبيق لصاحب السمعة الجيدة والمشهود له، حيث أن بعض هذه التطبيقات تكون غير رسمية.
وأشار إلى ضرورة أن يكون التطبيق مثبت ومسجل لدى وزارة التجارة ولدى وزارة العمل، وعليه مراقبة، مؤكدا على أهمية طلب رؤية الذبيحة قبل الذبح.
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