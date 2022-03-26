حرس الحدود يحبط تهريب 163 كيلو جرامًا حشيش مخدِّر جازان

شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط تهريب 163 كيلو جرامًا حشيش مخدِّر جازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في مركز ضمد بقطاع الدائر بمنطقة جازان، محاولات تهريب (163 )كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، والقبض على مهربها وهو مواطن.
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، في بيان لها، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.
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