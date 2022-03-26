شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط تهريب 163 كيلو جرامًا حشيش مخدِّر جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في مركز ضمد بقطاع الدائر بمنطقة جازان، محاولات تهريب (163 )كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، والقبض على مهربها وهو مواطن.

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، في بيان لها، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.