شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقفها عامين بسبب الجائحة.. عودة السفرة الرمضانية للمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

على خير ونعمة يعود شهر رمضان بتفاصيله وطقوسه مرة أخرى، حيث تعود السفرة الرمضانية مجددا إلى المسجد النبوي، وفق آلية محددة، وتتكون من التمر والزبادي والشريك، وذلك بعد عامين من توقفها بسبب الجائحة.

وأوضح الوكيل المساعد للخدمات والشئون الميدانية المهندس فوزي الحجيلي، أن وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي قد أعدت خطة منذ بداية العام الهجري الجاري للخدمات التي تقدم إفطار الصائمين في شهر رمضان الكريم.

وأشار الحجيلي إلى أن الخطة سمحت بأن يتم إدخال العدد المسموح به من الوجبات وفقا للطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، مع حرصها على تقليل وتخفيف مخلفات إفطار الصائمين.