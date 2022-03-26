شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن انطلاق «اختبار مهاراتي» غدًا.. وهذه أهم أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم انطلاق اختبار (مهاراتي) لقياس المهارات المكتسبة لجميع طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية، والمتوسطة حضورياً غدا الأحد، وذلك في المواد الأساسية؛ لغتي والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

يأتي هذا انطلاقاً من أهمية تحديد مهارات الطلبة في المواد الأساسية، واتخاذ قرارات تعليمية داعمة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم، بما يسهم في تجويد نواتج التعلم.

ووجهت الوزارة، إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتنفيذ الاختبارات في الفترة من الأحد إلى الخميس المقبل حضورياً للطلبة في المدارس، بإشراف معلمي المواد الدراسية، وذلك بشكل إلكتروني يتضمن مادة واحدة أو مادتين، لمدة سـاعة ونصـف الساعة من بداية الحصـة الثانية، وفي حال تعذّر دخول الطالب للاختبار في الموعد المحدد، يمكنه تنفيذ الاختبار في أي وقت خلال ٢٤ســاعة من وقت إطلاق الاختبار عبر الرابط المباشر لمنصة نظام اختبار (اضغط هنا).

وأوضحت وزارة التعليم، أن اختبار (مهاراتي) يهدف، إلى قيـاس مهـارات ومعـارف طلبـة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مقررات الفصـلين الدراسـيين الأول والثاني في المواد الأساسية، وتحفيزهم لإتقان وتعزيز مهاراتهم في هذه المواد، والتعرّف على مدى امتلاكهم للمهارات والمعارف الأساسية وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم، وكذلك توفير بيانات تسهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة ومكتب التعليم والإدارة التعليمية وقطاعات الوزارة.

وكانت وزارة التعليم قد نفّذت اختبارات تعزيز المهارات عن بُعد خلال الفصل الأول من العام الدراسي الماضي؛ لقياس ما تحصّل عليه الطلبة من معارف ومهارات خلال السنة الدراسية 1442هـ في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.​

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