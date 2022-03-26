شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف : بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين بمدينة الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، قبل قليل، بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين بمدينة الحديدة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق، إمهال ميليشيا الحوثي 3 ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء.

وأوضح التحالف، أنه تم أيضا استهداف 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز، مضيفا أنه تم إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط.

وأشار تحالف دعم الشرعية إلى مقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.