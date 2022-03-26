شكرا لقرائتكم خبر عن ارتكب جرائم غدر .. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمقيم في جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمنطقة جازان وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / علي شوعي محمد حمود سراع – يمني الجنسية – بمشاركة آخرين (سبق تنفيذ حكم القتل فيهم) على ارتكاب عدة جرائم في عدد من مناطق المملكة وسرقة المحلات التجارية و التمالؤ على قتل / أحمد بن حسين هروبي و / علي بن سلطان العزي – سعوديي الجنسية – وذلك بمباغتتهما أثناء نومهما والاعتداء عليهما بالضرب وخنقهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / علي شوعي محمد حمود سراع اليوم السبت، بتاريخ 1443/8/23 هـ بمدينة جيزان بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.