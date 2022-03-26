ربط 80٪ من وحدات الإنارة بالمسعى داخل المسجد الحرام بنظام الطاقة غير المنقطعة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: حولت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (500) وحدة إنارة بالمسعى داخل المسجد الحرام، من نوع ميتل هاليد (200) واط إلى (150) LED واط، ووحدات الإنارة من نوع ميتل هاليد (400) واط إلى (200) واط LED .

وأوضح مدير إدارة الأعمال الكهربائية أحمد الشمراني أن حوالي (80٪) من وحدات الإنارة بالمسعى ربطت بنظام الطاقة غير المنقطعة UPS لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن وحدات الإنارة بالمسعى.

يشار إلى أن هناك خطة زمنية وضعت لتحويل وحدات الإنارة بالمسعى لتتناسب مع شدة الإنارة ودرجة اللون بما يسهم في رفع كفاءة الإنارة وزيادة راحة قاصدي وزوار المسجد الحرام، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتحقيق هدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

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