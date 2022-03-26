عاجل.. التحالف : نمهل الحوثيبن ٣ ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء.

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أمهل التحالف الحوثيبن ٣ ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء.

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