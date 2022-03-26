شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: استهداف ٤ زوارق مفخخة بميناء الصليف وإحباط هجوم وشيك لناقلات النفط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد التحالف أننا استهدفنا ٤ زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز وأحبطنا هجوم وشيك لناقلات النفط. وأضاف أنه تم مقتل ٣ خبراء مختصون بتفخيخ الزوارق واطلاقها بميناء الصليف.

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