شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: مسيرات مفخخة قيد التجهيز بميناء الحديدة وميناء الصليف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية أنه “مسيرات” مفخخة قيد التجهيز بميناء الحديدة وميناء الصليف وطالب التحالف الحوثيين بإخراج الأسلحة من المواقع المحمية وأولها مطار صنعاء. وأوضح أن االحوثيين يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكريا. كما أكد أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي

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