شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش منتدى الدوحة في نسخته العشرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة، وسبل تعزيزها في عددٍ من مجالات التعاون المشترك، ونقلها إلى آفاق أرحب.

وناقش الجانبان العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها تعزيز العمل والتنسيق المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما تبادلا وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

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