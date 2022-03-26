عاجل.. تلاشي السحابة الدخانية من مواقع الحرائق بجدة (فيديو)

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جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: بثت قناة الإخبارية لقطات حية توضح تلاشي السحابة الدخانية من مواقع الحرائق في محطة توزيع البترول التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة. وتواصلت منذ الأمس جهود الإطفاء والدفاع المدني بمدينة جدة الساحلية لإطفاء الحرائق ومحاولات السيطرة على الحريق في المنشأة النفطية. وكانت مدينة جدة قد تعرضت لاعتداء إرهابي أثيم نفذته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في المدينة الساحلية. وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن تركي المالكي؛ إلى تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة لعمل عدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأوضح العميد المالكي؛ نشوب حريق بخزانين تابعَيْن للمنشأة النفطية دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.

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