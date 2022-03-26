شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر حتى الـ 6 مساءً.. الأرصاد يتوقع رياح وأتربة مثارة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الـ ٦ عصرا.

وتوقع المركز، استمرار انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران, ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.