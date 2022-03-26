شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد حية.. عمليات السيطرة على الحريق في منشأة جدة النفطية ما زالت مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

تتواصل الجهود اليوم السبت في مدينة جدة الساحلية لإطفاء الحرائق في محطة توزيع البترول التابعة لشركة أرامكو.

وبثّت قناة الإخبارية، اليوم، مشاهد حية من جدة لعمليات السيطرة على الحريق في المنشأة النفطية التي ما زالت مستمرة حتى الآن.

وكانت مدينة جدة قد تعرضت لاعتداء إرهابي أثيم نفذته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في المدينة الساحلية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن تركي المالكي؛ إلى تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة لعمل عدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح العميد المالكي؛ نشوب حريق بخزانين تابعَيْن للمنشأة النفطية دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.