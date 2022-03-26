شكرا لقرائتكم خبر عن «قتل ابنته وأرهب جدتها بالسكين فماتت خوفًا».. القتل تعزيرًا لمواطن في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في محافظة جدة ، فيما يلي نص البيان :

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / عبدالله بن طاهر المرغلاني – سعودي الجنسية – على قتل ابنته وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات, وإشهار السكين على جدة المجني عليها مما تسبب في وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, ولبشاعة هذه الجريمة تم الحُكم بقتله تعزيراً, وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / عبدالله بن طاهر المرغلاني , اليوم السبت 23 / 8 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دمائهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.