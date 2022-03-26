عواصف وانهيارات ثلجية في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية التركية، السبت، التحذير الأصفر لـ27 مدينة بسبب العواصف القوية والانهيارات الثلجية.



ووفقًا لبيان حول آخر التقييمات التي أجرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سيكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع هطول أمطار في شرق مرمرة والأجزاء الساحلية من البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق الأناضول وأولايتي ماسيا وملاطيه، والثلوج في ولايات عثمانية وكهرمان مرعش وغازي عنتاب وأديامان وأضنة.

وأطلقت الأرصاد التركية التحذير الأصفر لـ27 ولاية من بينها أضنة وهاتاي وعثمانية وأديامان وديار لكر وغازي عنتاب وملاطية وقهرمان مرعش وأغري وأرتفين وبينغول، بسبب العواصف الرعدية والثلوج والانهيارات الثلجية.

وتشير التقديرات إلى أنه لن يكون هناك تغيير كبير في درجات حرارة الهواء، وستظل أقل من المعدلات الموسمية في جميع أنحاء البلاد.