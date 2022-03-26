4 أسباب تقود إلى السكتات الدماغية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت مؤسسة القلب الألمانية من بعض العوامل التي تدمر الأوعية الدموية، ومنها التدخين؛ حيث إنه يهاجم الطبقة الداخلية للأوعية.



وأوضحت المؤسسة أن التدخين يؤدي إلى موت خلايا الطبقة الداخلية للأوعية، ومن ثم تنشأ ثقوب وندوب. وأضافت أن ارتفاع مستوى السكر بالدم يُلحق ضررا بالغا بالجدار الداخلي للأوعية الدموية، بينما يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى تمزق الأوعية الدموية.

وتشكل مستويات الكوليسترول المرتفعة باستمرار خطورة بالغة على الأوعية الدموية؛ حيث يترسب الكوليسترول تحت خلايا الأوعية الدموية مسببا الإصابة بتصلب الشرايين.

وحذرت الرابطة من أن أضرار الأوعية الدموية تترتب عليها عواقب وخيمة تتمثل في الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، مشيرة إلى إمكانية تجنب هذه المخاطر الجسيمة من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية مع الإقلاع عن التدخين، وذلك لضبط مستوى السكر وضغط الدم والكوليسترول.

ويساهم تناول الخضروات، مثل الكرنب أو البروكلي يوميا، في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأحد المكونات الموجودة بكثرة في هذه الخضراوات، هو فيتامين Kالذي قد يكون له دور في تثبيط عملية التكلس التي تحدث في أوعيتنا الدموية.

ويمكن أن تقلل أمراض الأوعية الدموية من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، بسبب تراكم ترسبات الكالسيوم الدهنية على الجدران الداخلية للأوعية الدموية. وما يثير القلق أنه بمرور الوقت يمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.