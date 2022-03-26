حمالة صدر ذكية يمكنها اكتشاف العلامات المبكرة للأورام.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طور باحثون في نيجيريا حمالة صدر ذكية، يقولون إنها يمكن أن تكتشف سرطان الثدي بشكل مبكر.



ويحتوي النموذج الأولي على أجهزة استشعار صغيرة تعمل بالموجات فوق الصوتية تقوم بفحص الثدي، وتكشف عن مكان أي أورام. ويأمل الفريق أن يتمكن الجهاز من تحسين تشخيص سرطان الثدي في أفريقيا، حيث تُجبر النساء حاليًا على القيام برحلات طويلة للوصول إلى خدمات الفحص.

وتم تطوير حمالة الصدر الذكية بواسطة Nextwear Technologyوهي شركة مختصة بالأجهزة القابلة للارتداء، مقرها في أبوجا ، نيجيريا. وقالت كيميسولا بولارينوا، مهندسة الروبوتات التي طورت حمالة الصدر الذكية "توفيت والدتي الحبيبة بسبب سرطان الثدي في عام 2017 في مستشفى الكلية الجامعية في إبادان، نيجيريا لأنه تم تشخيص حالتها في وقت متأخر، وفي جناحها بالمستشفى، رأيت نساء من مختلف الفئات العمرية، حتى المراهقات يعانين من آلام سرطان الثدي، فشعرت بأنني بحاجة إلى المساهمة بدوري لمحاربة المرض".

حمالة الصدر مبطنة بأجهزة استشعار صغيرة بالموجات فوق الصوتية تعمل بالبطارية وتتزامن مع تطبيق الهاتف أو الويب، ويجب ارتداء حمالة الصدر الذكية على الثدي لمدة أقصاها 30 دقيقة حتى تظهر النتيجة، ويحتوي التطبيق أيضًا على واجهة لإحالة النتيجة إلى الطبيب.

وبينما يتعين على النساء حاليًا الذهاب إلى الطبيب لفحص سرطان الثدي، تقول السيدة بولارينوا إن النساء يمكنهن استخدام الجهاز بأمان في المنزل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.