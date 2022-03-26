حالة الطقس في مصر خلال أول أيام رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت الأرصاد توقعات درجات الحرارة خلال أول أيام شهر رمضان في مصر، والمتوقع فلكيا السبت المقبل، الثاني من أبريل/نيسان المقبل.



كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن آخر نماذج خرائط الطقس تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوع الجاري، وحتى بداية الأسبوع المقبل، بما في ذلك أول أيام شهر رمضان فلكيا.

وأضاف أنه من المتوقع مع أول أيام شهر رمضان، أن تشهد البلاد طقسا معتدلا إلى دافئ خلال فترات النهار، على أن تستمر الأجواء شديد البرودة خلال فترات الليل.

وتابع شاهين أنه حتى الآن لا يوجد ما يدل على وجود أمطار خلال أول أيام شهر رمضان، مبشرا المواطنين بأن الأجواء لن تكون قارسة البرودة كما شهدنا في الأيام الماضية.

وأوضح أن الأجواء ستكون أكثر استقرارا وتميل درجات الحرارة إلى الاعتدال، حيث يكون الطقس مشمسا في فترات النهار مع استمرار انخفاض الدرجات ليلا.

ونصح شاهين المواطنين بتجنب تخفيف الملابس مع أول أيام رمضان، خاصة أنه سيكون هناك فارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل 10 درجات، مشددا على ضرورة متابعة النشرة الجوية يوميا.

يأتي ذلك، فيما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

ويسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.