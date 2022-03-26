منصة تويتر تعلن عن تحديثات على ميزة البحث في الرسائل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت منصة "تويتر" عن تحديثات في طريقة البحث في الرسائل.



وأوضحت أن ميزة البحث في الرسائل الخاصة قد حظيت بتطوير كبير، حيث يمكن الآن البحث في محتوى المحادثة وإرجاع رسائل محددة تحتوي على أي كلمة رئيسية يتم البحث عنها.

وفي السابق، كان يمكن فقط البحث عن أسماء الأشخاص أو أسماء الدردشات الجماعية.

وقال موقع The Verge التكنولوجي إن الخدمة ستكون متوفرة في التطبيقات الهاتفية على أنظمة أبل وأندرويد وغيرها.

وأضاف "عند اختباره، بدا أن البحث المحسن يعمل على الويب أيضا، بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android".

وبحسب الموقع، يبدو أن هذه الميزة غير قادرة على البحث في الرسائل الأقدم من عامين.