تعرف على أرق ساعة ميكانيكية في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

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حطمت بولغري التي تشتهر بالمجوهرات والإكسسوارات الفاخرة الرقم القياسي العالمي بأحدث جهاز لها، وهو ساعة بسماكة 0.07 بوصة (1.8 ملم) فقط.



Octo Finissimo Ultraهي أنحف ساعة ميكانيكية في العالم وأرق حتى من عملة 10 بنس (1.85 مم)، وصُنعت علبة الجهاز الفاخر من التيتانيوم المصقول بالرمل، في حين أن الجزء الخلفي مصنوع من كربيد التنجستن - وهي مادة تُستخدم غالبًا في صنع المثقاب الصناعي.

ومما لا يثير الدهشة، أنه تأتي الساعة بسعر باهظ، حيث يصل سعرها إلى 440.000 دولار، وأمضت بولغري ثلاث سنوات في تطوير الساعة، التي تم كشف النقاب عنها في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى العاشرة لمجموعة أوكتو.

وتجاوزت الساعة الرقم القياسي السابق في النحافة بمقدار 0.007 بوصة (0.2 ملم)، وتتميز الساعة بمظهر أحادي اللون، مع حزام من التيتانيوم يبلغ سمكه 0.05 بوصة (1.5 مم) فقط، ويتميز القرص الثماني الأضلاع نفسه بالساعة الرئيسية في الزاوية اليمنى العليا وآلية مفتوحة خلفها، بالإضافة إلى رمز QR كبير في أعلى اليسار.

وحصلت بولغري على ثمانية طلبات براءات اختراع لتطوير الساعة، و يتضمن ذلك براءات اختراع لإعادة توصيل مجموعة زجاج الساعة، وهيكل الأسطوانة، ووحدة المذبذب، والعرض التفاضلي، والهيكل المعياري، والسوار، والعلبة ثنائية المعدن، وظهر الصندوق الرئيسي الأوسط، والبرنامج، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.