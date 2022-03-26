ميزتان جديدتان على إنستغرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

أدخلت إنستغرام ميزتين جديدتين لمتابعة موجز "الخلاصة" وهما "المتابعة" و "المفضلة"، والتي تعرضان لك المنشورات بترتيب زمني.



تظهر ميزة “المتابعة” منشورات من الأشخاص الذين تتابعهم بالترتيب الذي تمت مشاركتها به، بينما تعرض ميزة “المفضلة" أحدث المنشورات من قائمة حسابات محددة تختارها، مثل تلك الخاصة بأصدقائك المقربين والمبدعين المفضلين لديك.

لاستخدام هاتين الميزتين، انقر على إنستغرام في الزاوية اليسرى العلوية من الصفحة الرئيسية لاختيار ما ترغب به.

يمكنك إضافة ما يصل إلى 50 مفضلة، وإجراء تغييرات على قائمتك في أي وقت. لا يتم إخطار الأشخاص عند إضافتهم أو إزالتهم. ستظهر أيضًا المنشورات من قائمة المفضلة لديك في مكان أعلى في خلاصتك الرئيسية.

سيعرض لك كل من المفضلة والمتابعة المشاركات بترتيب زمني، حتى تتمكن من متابعة المشاركات التي لا تريد أن تفوتها .

تقول إنستغرام إنها ستستمر في بناء ميزات جديدة لمنح المستخدمين مزيدًا من الخيارات والتحكم في ما يرونه، والمساعدة في جعل الوقت الذي يقضونه في التطبيق أكثر فائدة ومتعة.