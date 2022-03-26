ماذا يحدث لجسمك عند شرب 3 أكواب يوميا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة أسترالية أن تناول 3 أكواب من القهوة يومياً يمكن أن يطيل عمر الإنسان.



ووفقاً للدراسة التي أجراها باحثون في المملكة المتحدة، فإن شرب كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يومياً، يمكنه تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفي المقابل، إضافة سنوات زيادة لعمر الإنسان.

وأوضح العلماء أن مضادات الأكسدة الموجودة في حبوب البن تعمل على تحسين الصحة من خلال تعزيز التمثيل الغذائي وتقليل التورم وتراكم الدهون، وهذا يعني أن حتى القهوة منزوعة الكافيين مفيدة للقلب، وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال الدكتور بيتر كيستلر، كبير مؤلفي الدراسة في معهد "بيكر" للقلب بمدينة ملبورن الأسترالية: "لأن القهوة يمكن أن تسرّع معدل ضربات القلب، يشعر الناس بالقلق من أنها قد تؤدي إلى مشاكل في القلب أو تزيدها سوءاً، ولكن البيانات تشير إلى أنه لا ينبغي الامتناع عن تناول القهوة يومياً، بل يجب تضمينها كجزء من نظام غذائي صحي للأشخاص الذين يعانون أمراض القلب والذين لا يعانون منها".

وأوضح كيستلر: "وجدنا أن شرب القهوة له تأثير محايد، لا تضر أو ترتبط بفوائد على صحة القلب".

ولهذه النتائج، استخدمت 3 دراسات بيانات من 382 ألف شخص في المملكة المتحدة لتتبع عادات الصحة والقهوة لمدة تصل إلى 10 أعوام.

ووجدوا أن الأشخاص الذين يشربون ما بين كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يومياً شهدوا أفضل فائدة صحية منها، مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية أو قصور القلب أو مشاكل ضربات القلب أو الوفاة المبكرة بنسبة 10 إلى 15%.

وتهدف الدراسات، التي سيتم الكشف عنها في مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب، لمعرفة ما إذا كان شرب القهوة آمناً للأشخاص المصابين بأمراض القلب.

وأضاف كيستلر: "يجب أن يشعر شاربو القهوة بالاطمئنان إلى أنه يمكنهم الاستمرار في الاستمتاع بالقهوة، حتى لو كانوا يعانون من أمراض القلب".

بالإضافة إلى ذلك، أشار الباحثون إلى أن حبوب البن تحتوي على أكثر من 100 مادة كيميائية نباتية صحية تقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهاب بينما تعزز أيضاً حساسية الأنسولين والتمثيل الغذائي.