كل ما تريد معرفته حول أهمية البطاطا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

توفر الكربوهيدرات الجيدة، الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى الطاقة، والأهم من ذلك الألياف التي تساعد على إدارة مستوى السكر في الدم، وخفض الكولسترول، وإعطاء الشعور بالامتلاء والشبع.



وتستوفي البطاطا هذا التعريف وفق معايير معينة، تتضمن طريقة تحضير الوجبة، والكمية المستهلكة.

الفيتامينات والمعادن

تلبي البطاطا متطلبات الكربوهيدرات الجيدة، فالحبة متوسطة الحجم تحتوي على بوتاسيوم أكثر من حبة الموز، وحوالي نصف القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم من فيتامين سي، إلى جانب حصة كبيرة من فيتامينات ب1، وب6، وحمض الفوليك أو ب9.

الألياف

وتحتوي البطاطا أيضاً على الألياف، إذ توفر حبة متوسطة الحجم مع قشرتها حوالي 3.8 غرامات من الألياف، أو ما يعادل 10% مما يحتاجه الإنسان يومياً.

طريقة التحضير

يمكن إبطال فوائد البطاطا والكربوهيدرات الجيدة بطريقة تحضيرها، بداية بتقشيرها.

ولضمان العناصر الغذائية أثناء الطبخ يجب إبقاء القشرة حتى الانتهاء من الطهي، والأفضل تناول البطاطا بقشرتها التي توفر عدة مغذيات.

ويتسبب قلي البطاطا في الزيت، أو تحضيرها في الزبدة أو الكريمة في تحويلها إلى طعام مرتفع السعرات، غني بالدهون غير الصحية.

ومن جهة أخرى، على مرضى السكري، أو الذين يعانون مقدمات السكري مراقبة كمية البطاطا التي يتناولونها.