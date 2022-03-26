شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية، حسب عاجل للعربية.

وذكر التحالف أنه تم تدمير طائرتين مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية.

ووضح التحالف أن الطائرتين المسيّرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت نفطية.

يذكر قوات التحالف كانت أعلنت في وقت سابق مساء الأمس، أنها تراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة، وأن الهجمات العدائية اليوم أُطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة.

وأضافت أنها تُقيّم التهديدات والتداعيات، وأن إجراءاتنا تأخذ بالاعتبار الأمن الإقليمي، والأمن الجماعي.

فيما أدانت العديد من الدول العربية، اليوم، اعتداءات الحوثيين وإطلاقهم الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المملكة، مستنكرة تعريض حياة المواطنين والمدنيين ومصادر الطاقة للخطر.