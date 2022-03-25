شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 100 ألف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل تجاويف مركبة بـ”ينبع” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (100,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، بحوزة مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في محافظة ينبع، مخفية داخل تجاويف مركبة.

وأضاف أنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.