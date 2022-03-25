شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: نراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت قوات التحالف‬⁩، أنها تراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة. وأضافت في بيان لها، أن الهجمات العدائية اليوم أُطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة. وتابعت: “نُقيّم التهديدات والتداعيات وإجراءاتنا تأخذ بالاعتبار الأمن الإقليمي والأمن الجماعي”.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: نراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.