شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: عملية عدائية استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العميد الركن تركي المالكي، بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة عند الساعه ( ٢٥: ١٧) لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأوضح العميد المالكي أن العمل العدائي أسفر عن نشوب حريق بخزانين تابعين للمنشآة النفطية وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.
وأضاف العميد المالكي أن هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة.
كانت هذه تفاصيل خبر “التحالف”: عملية عدائية استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.