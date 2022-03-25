شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: عملية عدائية استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو‬⁩ في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العميد الركن تركي المالكي، بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة عند الساعه ( ٢٥: ١٧) لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح العميد المالكي أن العمل العدائي أسفر عن نشوب حريق بخزانين تابعين للمنشآة النفطية وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأضاف العميد المالكي أن هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة.