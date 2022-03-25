شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير مسيّرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365– فريق التحرير:

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات السعودية دمرت مسيّرتين مفخختين أُطلقتا باتجاه نجران.

وأضاف أن شظايا الاعتراض تناثرت ببعض الأحياء السكنية ما أدى إلى أضرار ماديه بسيطة دون خسائر بشرية.

وأشار التحالف إلى أن الحوثيين أطلقوا ١٦ هجومًا عدائيًا على المملكة، اليوم، مؤكدًا أنه يمارس ضبط النفس من أجل الأشقاء اليمنيين لإنجاح المشاورات.

وحذر الحوثيين من التمادي في انتهاكاتهم الجسيمة وأن لا يختبروا صبر التحالف.